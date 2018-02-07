KMT向岳父調頭寸影響選情？ 江啟臣：綠營奧步

2018-02-07 17:53

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨傳向立委、台中市長擬參選人江啟臣的岳父劉盛良借款3000萬元「調頭寸」，被指恐影響選情。江啟臣辦公室直指，花蓮震災當前，勿再惡意政治操作，綠營在黨內民調進行時牽強附會，目的就是要阻止最強人選出現。

國民黨台中市長初選民調正在進行中，卻傳出國民黨向江啟臣岳父、前國策顧問劉盛良借款3000萬元「調頭寸」，以支付黨內員工薪資，引發外界對黨中央可能偏心的揣測，也被指稱此事將成為黨內初選的震撼彈。

江啟臣辦公室指出，辦公室早先就收到消息，指綠營將在黨內民調進行時奧步齊出、影響民調，江啟臣正忙於關心花蓮地震災情，並暫停個人競選活動，呼籲大家踴躍捐血解決血荒，在全國應專注救災時刻，還要應付拙劣政治謠言。

江辦痛斥，想用奧步擊敗台中市民的選擇、國民黨、江啟臣，是作夢！他質疑「震災當前，這些人在想什麼？」強調「別再惡意政治操作！請多關注協助救災，有心操作的惡意人士，人民會讓你們得到報應！」

江辦表示，綠營在國民黨進行黨內民調時牽強附會，目的只有一個，「企圖以不實謠言影響民調結果，阻止綠營最害怕的最強人選出線！」

江辦說，他們沒看到什麼「震撼彈」，只有看到煙霧彈及髒彈，當前應以花蓮救災第一，還有人政治操作，令人失望、遺憾，如今是「救災第一，權謀退散！」