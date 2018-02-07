「金援」國民黨恐影響台中選情？劉盛良：無關選舉

劉盛良說，平常就為黨付出，調點錢幫忙是小事，與選舉無關；左為其擔任市議員的兒子劉哲彰，兩人日前一起出席市議會的活動。（記者何玉華攝）

2018-02-07 12:41

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨縣市長提名黨內初選，在基隆出現民調烏龍後，又傳出國民黨台中市長擬參選人江啟臣的岳父、前國策顧問劉盛良「金援」國民黨中央3000萬元，讓基層擔心恐影響另一參選人盧秀燕的選情；劉盛良今天受訪表示，國民黨是我們的大家庭，平常就在付出，幫忙調一點錢幫忙是小事，跟選舉完全無關，外界不要繪聲繪影。

劉盛良說，他剛當選全國公教軍警消暨公職人員聯合總會總會長，光今天早上也接待了7、8組來訪的客人，「很忙」，雖然女婿江啟臣要參加初選，「到現在沒時間去」，強調平常就為黨付出，這一點錢，很簡單的事，跟選舉完全無關。

他說，國民黨的新店區黨部，由現任議員的兒子劉哲彰擔任主委，在黨產會追討黨產，黨部財政窘困下，劉哲彰額外負擔員工月薪1萬元，房租除了黨部補助的2萬5000元，也尋求房東、羅明才立委贊助，不足的則自掏腰包負擔，8、9年來都是如此，「黨是我們大家的」，這些都是平常就在做的。

劉盛良說，他跟國民黨行管會主委邱大展認識20幾年，邱大展去年十月找上他，說政黨補助款還沒下來，薪水發不出來，問他能不能協助?他就向朋友調3000萬元，元月底，政黨補助款下來，就還了。