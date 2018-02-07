賽夏族與林務局簽夥伴關係 豬肉串、小米酒告祖先

賽夏族今天與林務局新竹林區管理處在立法院簽定夥伴關係。（記者蘇芳禾攝）

2018-02-07 12:26

〔記者蘇芳禾／台北報導〕賽夏族今天與林務局新竹林區管理處在立法院簽定夥伴關係，期望建立原住民族群與政府行政機關互信合作典範。各家族長老都出席，雙方代表先走到戶外，透過傳統儀式，用豬肉串、裝在竹杯中的米酒插入土中，告訴賽夏族的神明、祖先，今天與林務局簽定夥伴關係，把過去的恩怨平息，希望祖先可以理解這樣的時代變遷。南群代表、民族議會下議院總議長朱仁貴致詞時笑說，過去賽夏族稱林務局的人「魔鬼」，今天是美好的一刻，將雙方的關係，從很遠的地方拉到很近的距離。林務局林華慶也回應，林務局過去對大家來說是魔鬼，現在是朋友，再給我們一點時間，我們會成為大家的天使。

新竹縣五峰鄉賽夏族曾經於2006年於雪霸國家公園管理處簽定夥伴關係，該次為台灣史上第一次由政府機關與原住民族簽訂協議，今天是賽夏族再次與行政機關（林務局）簽訂夥伴關係。雙方代表為賽夏族北群代表、民族議會召集人趙山琳、南群代表、民族議會下議院總議長朱仁貴以及林務局新竹林區管理處處長林澔貞。記者會中分別以中文和族語宣讀夥伴關係宣言，雙方並互贈紀念筆與傳統服飾。

林澔貞表示，未來將會與賽夏族建立共管平台，以平等互惠分享的原則，共同致力於原民山林傳統智慧文化傳承，追求森林經營與生態保育永續發展。

趙山琳表示，今天是歷史性時刻，今天開始就不一樣了，確定夥伴關係後，未來隨時歡迎林務局的同仁到賽夏族部落。