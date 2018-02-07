「密室逃脫」風行 立委籲政府正視產業發展

國民黨立委林麗蟬邀請業者及政府官方代表，體驗「密室逃脫」活動，探討相關法規適恰性；圖為相關人員體驗活動。（記者鄭鴻達攝）

2018-02-07 11:24

〔記者鄭鴻達／台北報導〕「密室逃脫」近年在各國開始風行，但也因法規、主管機關不明確，造成相關產業發展遇到瓶頸。為此，國民黨立委林麗蟬召開「互動式實境體驗發展公聽會」，邀請相關業者、經濟部商業司代表、消防署代表及營建署代表參與。

俗稱「密室脫逃」的互動式實境體驗產業近年相當風行，成為許多年輕人熱衷的休閒活動。然許多人對於「密室脫逃」有許多刻板印象，認為上鎖的密閉空間將造成參與者的危險，此刻板印象也造成產業發展的困難。

林麗蟬表示，在深入了解此產業後，發現年輕新興產業有無窮的創意與執行力，卻無適宜法規及主管機關，造成產業發展受困，盼透過公聽會，讓政府重視民間的聲音，並給予公部門適切的建議，來提升新興產業發展空間。

業者陳昱宏指出，他們的場所每3到5個月都須換一次主題，相關營業、建築法規可能無法接受，業者並非是要申請補助，只是要主管機關告訴業者怎麼做即配合，希望經濟部、文化部等單位，在公聽會後能正面面對。

消防署火災預防組專委陳俊青表示，去年對此發布「互動情境體驗場所安全指導綱領」，並將此發布給業者代表們，請各縣市消防局據此輔導業者，實施消防管理事宜，希望業者針對場所空間，實施消防相關演練動作。