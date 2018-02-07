黃世銘違法監聽柯建銘 高院判賠32.5萬

2018-02-07 10:46

〔記者項程鎮／台北報導〕2013年「九月政爭」前夕，時任檢察總長黃世銘分別向當時總統馬英九、閣揆江宜樺洩漏偵查中案件的監聽譯文，事後，立委柯建銘控告黃世銘公開監聽內容，嚴重損害其隱私、名譽權，高等法院今天上午審結，判決黃世銘須賠柯建銘32.5萬元，因金額低於50萬，黃世銘不可上訴，但柯建銘還可上訴；黃、柯2人皆未出庭聆聽判決。

2013年8月底，特偵組傳訊時任高檢署檢察官林秀濤，調查她是否因時任法務部長曾勇夫、高檢署檢察長陳守煌指示，對立委柯建銘涉全民電通背信案更一審無罪判決結果，決定不上訴，當晚黃世銘掌握林的供詞，夜奔總統府報告案情，黃隔日中午再赴馬官邸補充報告，也告知江宜樺偵查內容。黃最後開記者會指控當時立法院長王金平為柯建銘的案件關說，引爆九月政爭。

黃世銘的行為涉及通訊保障及監察法等罪，一審被判刑1年2月，黃上訴後，高院仍認定黃犯行明確，加重改判為1年3月、得易科罰金45萬7千元定讞，黃選擇繳交罰金結案。

柯建銘對黃世銘提起民事求償，指控黃違法將特偵組監聽資料洩漏給馬英九等人，並開記者會公開監聽內容，嚴重損害隱私、名譽權，求償456萬多元。一審認定黃洩密及違反通保法，柯確實遭監聽30日，以每天4千元計算，計12萬，另精神慰撫金判給50萬元，黃須賠柯62萬元，上訴後，高院認為黃仍應賠償，但縮減償金，判決違法監聽須賠2.5萬元，精神慰撫金須賠30萬元，合計須賠32.5萬元。