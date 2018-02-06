總統、賴神獻「聲」 綠營展現翻轉南投企圖心

2018-02-06 14:51

〔記者謝介裕／南投報導〕民進黨南投縣長參選人洪國浩今日在黨部，召開「中央到地方一起改變南投．廣播拜年露出記者會」，並於會中公布「給敬愛黨員的一封信」，展現綠營對於2018南投縣長選戰的團結與信心。

「你好，我是蔡英文、我是賴清德、我是南投縣長參選人洪國浩，一起祝你新年快樂、萬事如意，新的一年，我們會和大家攜手打拚，從中央到地方，一起讓南投改頭換面…」，綠營縣黨部主委陳昭煜、執行長曾琮愷、副執行長張瓊文等人表示，這是有史以來第一次總統、行政院長與縣長候選人一同錄製拜年語音的廣播內容，將於下週一（12日）起至21日期間，在省都廣播電台、台灣廣播中興電台及埔里轉播台播放；另電話語音拜年則在小年夜（14日）及除夕（15日）當天。

洪國浩在「給敬愛黨員的一封信」中表示，長久以來，農業與觀光是南投縣發展的主要命脈，遺憾的是現在縣府缺乏遠見，也沒有完善的規劃政策與執行能力，遂提出「南投躍升三部曲」政策。

洪國浩指出，首部曲「再現中興新村風華」，希望藉由公部門進駐、青年返鄉、人口回歸，為南投縣投入更多資源，再現過去省府風華；第二部曲「開創南投新農業」，引進科技農業並且導入生態農業的概念，追求農民生計、生產與生態三贏局面，達到永續發展目標。

第三部曲「發展南投新觀光」，一旦當選縣長，將成立促進觀光發展基金，補助南投觀光產業發展，吸引年輕人注入更多創新想法，讓業者投入更多的資源，促進觀光產業的轉型，展現出綠營不只是要讓南投縣從藍天變綠地的企圖心，更多的是打破停滯不前的躍升力量，進而與鄉親創造更美好的未來。