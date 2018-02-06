宏都拉斯甜瓜首銷台 外交部：共創雙贏

2018-02-06 14:14

〔記者呂伊萱／台北報導〕我國近年陸續引進友邦宏都拉斯的咖啡、牛肉及海產等農產品，今年繼續引進宏都拉斯甜瓜，首批甜瓜運抵台灣。宏都拉斯駐台大使謝拉說，甜瓜成功輸台仰賴葉南德茲總統的協調與團隊合作，這一季預計將輸出70個貨櫃量的甜瓜到台灣。外交部今天則表示，甜瓜外銷平均每年可為宏國創造6000萬美元的外匯以及7萬個就業機會，對我國而言也可補足國內甜瓜生產空窗期，互蒙其利。

總統蔡英文去年1月「英捷專案」出訪時，曾與宏都拉斯總統葉南德茲達成共識，強化雙邊關係，迄今我國已陸續引進宏都拉斯的咖啡、牛肉與海產等產品，首批輸往臺灣的宏國甜瓜，也於2月初抵臺，一共35個40尺貨櫃，每週將有3櫃運達。

外交部次長劉德立與宏都拉斯駐台大使謝拉，昨天上午出席進口商馥農公司的甜瓜開櫃暨品嚐儀式，見證此一重要成果。劉德立除與謝拉大使相互道賀，出席時也說到宏都拉斯甜瓜品質優良，適合長途運輸，尤其宏國甜瓜產期正好是我國冬季，可補足國內甜瓜生產的空窗期，也不影響國內瓜農。

外交部並提到，宏國外銷甜瓜平均每年可為宏國創造6000萬美元的外匯收入，以及7萬個直接與間接的就業機會，進口甜瓜可說是「互蒙其利、共創雙贏」。劉德立也重申表示，外交部將落實對友邦承諾，持續增進臺灣跟宏都拉斯的經貿往來，以促進兩國人民福祉。

宏都拉斯駐台大使謝拉對此表示恭賀，並提到甜瓜成功輸台仰賴葉南德茲總統的協調與團隊合作，這一季預計將輸出70個貨櫃量的甜瓜到台灣。