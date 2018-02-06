輔選判罰10萬元確定 林佳龍將聲請釋憲

2018-02-06 14:01

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市長林佳龍在105年兼任台中市選委會主委期間，至彰化田尾鄉及花蓮市為民進黨候選人站台，去年12月經台中高等行政法院決判違反選罷法確定，裁罰10萬元。台中市議會國民黨團今日召開記者會，指林佳龍違法獲「法院認證」，呼籲林佳龍速繳罰鍰。林佳龍則回應說，這個判決過度限制言論自由，他將聲請釋憲。

國民黨團執行長顏莉敏、議員楊正中拿出彰化地方法院、台中高等行政法院判決書指出，林佳龍於105年7、8月時分別至田尾、花蓮為民進黨候選人陳孟杰、張美慧站台，當時林佳龍仍任台中市選委會主委，明顯違反選舉罷免法第45條規定。

國民黨團在同年9月踢爆此事，林佳龍始終強辯「符合政黨政治精神」，甚至在議事堂上說「這是我的人權」；但彰化地方法院、台中高等行政法院相繼判決林佳龍助選行為違反選罷法，維持原處分裁罰10萬元。

楊正中表示，台中高等行政法院判決也提到林佳龍不得再上訴，未來林佳龍只能聲請釋憲，但他呼籲林佳龍「知錯能改」，不要聲請釋憲、浪費社會資源，趕快繳清罰鍰。

對此，林佳龍表示，這個案子很單純，當時他雖兼任台中市選委會主委，但是以個人身分、依法請假至外縣市替其他縣市的候選人加油打氣，符合政黨政治及行政中立原則。

市府補充說明，過去歷任市長也有類似前例。林佳龍也說，此判例影響的是個人言論自由層次問題，現行對全體選務人員的規定已過度限制，將聲請釋憲，以維護政治人權，保障人民參政及公民參與選舉事務的權利。