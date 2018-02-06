北市空屋大清查 閒置將改徵非自用房屋稅

2018-02-06 13:21

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市副市長鄧家基今天召開健全房市記者會。會中提到，根據營建署統計，台北市低度使用住宅比例約6.82％，幾乎等於閒置未用，卻享有自住房屋1.2％的優惠稅率，因此財政局將全面清查北市空屋，若經查確認為空置卻登記自住稅率，將會改課徵2.4％或3.6％的非自用稅率。

稅捐處表示，將透過水電資料，查對房屋稅籍資料課徵正確性，維護稅籍資料正確及覈實課徵房屋稅，期使其釋出空屋於租賃市場。鄧家基補充，市府除了要給空屋壓迫，也鼓勵民間將空屋釋出來做包租代管，可以藉此減稅，藉由壓力及讓利的方式，讓空屋進入市場。

財政局副局長游適銘舉例，假設一個民眾有5戶房子，其中3戶登記為自用住宅，但如果發現其中1戶為閒置房屋，那麼該戶就會課徵2.4％的非自用稅率；若本身就有7戶，閒置那棟房屋就須課徵3.6％稅率；對於將會發現幾戶，或是有多少稅收，游適銘表示，要等到清查後才確定。

然而，台北市長柯文哲上任後，即宣布要為建商調降囤房稅，並在去年在議會通過調降至1.5％。而房屋稅、地價稅方面，北市府歷年來也取消「加價項目」、「路段率改採固定比率120％」及推出「單一且自住房屋稅1.0％」；去年公告地價也調降6.12％，為六都最多，今年地價稅稅收將減少20億元，對於房地產不停讓利。

媒體詢問北市府選在最後一年才健全房市，是否是考量到選舉年？鄧家基回應，市長對於房屋稅都是主張「房子是拿來住的」，因此才會是釋出「單一且自住」可享有一‧○％稅率，而北市府一直都有提供公宅、包租代管及租金補貼，強調健全房市並非今年才推動，去年也有提出行動計畫，並不會因為選舉考量，而是城市發展必須要落實的。