陳建仁：民調顯示過半數日人對台灣感到親切與信賴

2018-02-06 13:01

〔記者蘇永耀／台北報導〕陳建仁副總統今日上午接見「日本福岡縣知事小川洋（Ogawa Hiroshi）訪團」時說，去年底，我駐日代表處委託日本「一般社團法人中央調查社」進行的民調顯示，有超過半數受訪的日本民眾對台灣抱持親近感及信賴感，認為台日關係良好、且將來會更加密切。顯示不只台灣人喜愛日本，日本民眾對台日關係的未來發展，也抱持相當樂觀的態度。

談及人員交流方面，副總統說，去年台日人員互訪再創新高紀錄，台灣訪日人員突破456萬人次，日本訪台人士則超過189萬人次，總計雙邊互訪高達645萬人次。此外，根據日本旅遊業者去年底的調查，日本人新年假期最想造訪的旅遊地點，「台灣」再度蟬聯第一名。

陳建仁告訴訪賓，我國今年將有許多大型觀光盛事舉行，包括3月嘉義台灣燈會、11月台中世界花卉博覽會等，他非常期待、也非常歡迎有更多的日本朋友能夠親身來到台灣，體驗台灣之美、感受台灣人民的熱情與活力。

陳建仁表示，去年9月，我國開放日本和牛進口，台灣民眾因而得以品嚐和牛的美味；而台灣的金鑽鳳梨、芒果等農產品也大量外銷到日本，讓日本朋友能品嚐台灣水果的甜美滋味。

台日兩國氣候分處溫帶及亞熱帶，農作物品種各具特色，加上雙方在農業領域均擁有優良的技術與品種改良的豐富經驗，未來如果能夠進一步深化雙方的農業及物產交流，相信對提升台日兩國農畜產品的品質及技術，定有相當助益。

陳建仁也提到，福岡縣物產豐富，觀光旅遊推廣做得非常好，小川知事此行率團，主要目的是為了宣傳福岡縣的特產，如甘王草莓、八女茶及日本酒等，尤其甘王草莓顏色鮮艷欲滴，酸甜度恰到好處，不但在日本具有高知名度，同時也相當受到台灣民眾的喜愛。

陳建仁說，今天是他第二度與小川知事見面，時隔一年再度會面，有種特別的親切感。他指出，小川知事為促進福岡縣與台灣的觀光及地方交流，每年都率團訪台，在2018年新春的開始，代表蔡總統及我國政府歡迎他們的造訪。