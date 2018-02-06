S-70C救援黑鷹 竟機械故障幸無大礙

空軍S-70C型機海鷗直升機。（資料照）

2018-02-06 12:12

〔記者涂鉅旻／台北報導〕內政部空勤總隊一架黑鷹直升機昨晚在蘭嶼一帶失聯，空軍派出一架S-70C直升機，今日上午6點56分起飛執行救援任務，豈料，該機在執行過程中，遭遇儀器故障，飛行員即將依緊急操作程序，在今日上午7點40分降落在蘭嶼機場，所幸處置得宜，人機均安。

空軍進一步表示，詳細原因刻由相關單位調查中；另已規劃重新派遣一架 S-70C 型機接替執行搜尋任務，籲請國人放心。