歐洲行邁入尾聲 柯：回去花一個禮拜總檢討

柯曲大學校長Dr. Umran İnan贈送土耳其的藍眼睛吊飾品。（圖由台北市政府提供）

2018-02-06 10:46

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲歐洲行邁入尾聲，他在土耳起當地時間5日上午參訪伊斯坦堡頂尖柯曲（Koç）大學，他受訪時表示，柯曲已經和清華大學有交換學生的計畫，他去年到印度、馬來西亞參訪，在台北市設有40個資通訊有關的碩博士獎學金，希望納入柯曲大學，將計劃擴充。

隨行媒體詢問，會不會認為柯曲對台灣學生的誘因較少？柯文哲說，土耳其人口接近9千萬，本來的經濟規模就夠大，也可以當成臺灣產業要進軍整個中東地區的跳板，是很好的基地。

他也說，南洋北流計畫本來就是找台灣的ICT大廠合作，由大企業資助學生獎學金，鼓勵學生來土耳其讀書、投入這個產業，或是做台灣企業和土耳其產業的連結，所以這種獎學金是為了產業布局用的，不是純粹做學術研究。

談到歐洲行即將邁入尾聲，柯文哲說，這次參訪了荷蘭、比利時、波蘭還有土耳其，每一個國家都有各自的特色和問題，這次回去以後，內部可能要花一個禮拜的時間做總檢討，從其中想一些可以在台北市運用的機會。

針對國內時事部份，記者提到前觀傳局長簡余晏和姚文智要一起上政論節目，會不會擔心被爆料？柯文哲笑說，還好啦！台北市政府相對其他縣市政府的好處就是公開透明。他自嘲自己每天已經不是被用顯微鏡檢視，而是電子顯微鏡在看，所以有問題，平常早就被爆光了，不容易有什麼新的問題。

下午柯文哲拜會土耳其獨立工商協會，這也是最後行程。他致詞時表示，土耳其伊斯坦堡是全世界唯一橫跨兩洲的城市，擁有很多文化遺產，過去十五年土耳其政府進行許多建設，包括歐亞大橋、歐亞海底隧道等，目前台北跟伊斯坦堡雙方有直飛航線，應當有利於兩邊交往跟進一步發展，台灣以中小企業為主，這次來一定可以找到很多日後合作的機會。