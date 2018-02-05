國民黨去函黨產會 要求9.7億元支付解僱勞工結算金

2018-02-05 17:03

〔記者林良昇／台北報導〕為了支付大量解僱勞工的9.7億餘元結算金剩餘款項，國民黨今去函黨產會，要求盡速同意國民黨處分黨產，履行勞、資雙方已達成的協議，國民黨行管會主委邱大展說，中投公司遭凍結的現金還有13億餘元，隨時可以支付，但黨產會卻遲不回應，不負責任，希望黨產會能體會到勞工是無辜的，將心比心。

國民黨黨產遭凍結，於去年1月31日大量解僱勞工，經勞資協商會議，於去年10月12日達成協議，國民黨將付給解僱勞工含資遣費與退休金等，合計9億7035萬6242元。

國民黨於去年12月29日去函黨產會申請同意國民黨以中投公司104年度應繳付國民黨現金股利、105年度應繳付國民黨現金股利及欣裕台公司應給付國民黨減資款3億元，合計共11億3966萬2489元等最容易變現的債權，作為給付；但未接獲黨產會回應，邱大展於今年1月19日拜會黨產會副主委施錦芳，請求儘速准予處分黨產，亦未獲任何回應。

國民黨表示，將在2月5日再次去函黨產會，請儘速同意本黨處分黨產，以利履行勞、資雙方已達成協議；邱大展表示，黨產會此舉不負責任，沒有答應也沒有否定，蔡總統說勞工是她心最軟的那一塊，對於無辜的勞工，希望黨產會將心比心，讓他們過年前能拿到這筆錢。

此外，國民黨於105年7月起暫停優惠存款補貼息、105年8月起暫停月退俸發給等，勞資預計於本月13召開第4次會議，邱大展說，已有初步共識，18%優存部分將比照公務人員結算方式，在110年全部結清，預計20餘億元；月退俸則比照健保署「平均餘命」表進行核算，超過85歲以上者，按男性6.3年，女性7.4年平均餘命計算；若達成協議，將會再向黨產會提出申請。

對於採勞退舊制或舊制轉新制的勞工，邱大展表示，該退休金提存部分約為6900多萬元，已跟台北市勞動局提出申請，希望過年前，可以全數發給勞工。