提4項婦女政策 顏純左：國一女生免費施打子宮頸疫苗

2018-02-05 17:36

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市長初選參選人顏純左今天公布4項婦女政策。他表示，目前台灣子宮頸癌，是台灣婦女死亡率前10名，未來如果當選台南市長，從國一女生開始將免費施打注射子宮頸疫苗，並期許未來台南是個注重女權的城市。

顏純左表示，現今社會上有許多優秀的領導人都是女性，而且能力都非常好，比男性多了細心；所以未來如果當選台南市長，第一、將要採用1/4的女性主管，除了尊重婦女的工作權，對於婦女的各項社會福利更能照顧。

第二、加強家暴、性侵創傷設專門的窗口，在溪北溪南跟各醫療院所合作，讓受到傷害的婦女可以第一時間不會求助無門，可以保護自己。

第三、目前台灣子宮頸癌，是台灣婦女死亡率前10名，所以從國一女生就開始注射子宮頸疫苗，目前子宮頸疫苗可有效預防婦女的社會70%的子宮頸癌。

第四、未來新的建設裡面公廁間數，女男比至少要2比1，因為女孩子上廁所的時間，是男孩子的3到5倍；期許未來文化首都台南是個注重女權的城市。

顏純左說，台南市的人口比例，依據民政局截至105年統計數字，目前人口數男生94萬3082人和女生94萬2951人，比例已各占一半，因此在各項市政建設與社會福利方面的政策必須做調整。