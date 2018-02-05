競選南市議員經費來自中資？王平川：抹黑造謠

2018-02-05 16:20

〔記者楊金城／台南報導〕爭取民進黨提名參選年底台南市第二選區（佳里、七股、西港、學甲、北門、將軍）市議員選舉的王平川，在越南經商有成，這次返鄉參選以弱勢代言人、回饋鄉里為訴求，但最近飽受流言攻擊，暗指他備妥數千萬元參選，且疑來自中資，王平川今澄清說是有人惡意造謠和抹黑，已嚴重傷害其名譽，將追查造謠者法律責任。

民進黨台南市黨部執委會決議第二選區（應選五席）提名四席，但爭取連任的現任議員侯澄財、蔡蘇秋金和另位爭取提名參選人、台南市觀光旅遊局前局長陳俊安都表態反對，2月7日中執會將開會討論，如核定第二選區提四席，代表侯、蔡、陳、王4人不用初選就獲得提名，王平川說，尊重市黨部和中央黨部的決議，如果最後改提名三席，他也會全力爭取提名。

王平川跑競選行程時，外人其實看不出他有小兒痲痺，他出身七股區篤加里的貧戶，8歲就沒了父親，由媽媽辛苦養育6個孩子長大，媽媽往生前說以前家境貧困受人幫助，交待有能力時要回饋社會。

王平川說，受人滴水之恩要湧泉以報，因此多年來一直捐助社會公益，並決定參選下屆台南市議員，以老人有照顧、少年有頭路、生育有補助、弱勢有保護為訴求，沒想到卻受到抹黑造謠背後有「中資」說。

王平川說，他在中國從事切割焊接機械設備的製作銷售打拚7年後，事業全轉到越南再奮鬥11年，看到落後的國家都在進步，家鄉建設和發展依然原地打轉，他才決定海外打拚18年後回鄉參選市議員。