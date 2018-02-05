藍營反「核災食品」 南市民進黨團：食安無須噴口水

2018-02-05 17:14

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨南市議員召開記者會反對日本部分地區食品入境台灣，民進黨南市議會黨團今天下午回應表示，食安無須噴口水，政府並無開放「核災食品」來台，這部分朝野都有共識，只要食品仍檢測出輻射污染，依舊是管制對象，這項原則政府從未改變。

民進黨團表示，國民黨議員批評的其實是衛福部解禁日本地區管制食品來台，但這部分中央政府在兼顧雙邊貿易互動與國民健康權益為重的原則下，改以風險管制方式處理，並無開放核災地區食品入台情事，食安無須噴口水，民進黨南市議會黨團也將嚴格監督市府衛生局稽查與檢驗的把關是否落實，給市民無虞的食安環境。

民進黨南市議會黨團總召邱莉莉表示，台灣政府處理日本地區性食品管制作法，相較其他國家來說，已是相當嚴謹和謹慎，即使地區性管制解禁，只要食品仍檢測出輻射汙染，依舊是管制對象，這項原則從未改變。

邱莉莉表示，日本地區性管制食品解禁來台，對市民最有幫助的做法，就是要求行政部門在邊境把關、先進儀器檢測、增加例行查驗頻率方面加強落實，關心食安不需有太多政治操作，讓專業規範回到專業領域討論才是正辦。

另外，國民黨議員指控蔡英文政府喊非核家園卻「重啟核二」，民進黨南市議會黨團強調，民進黨對非核家園的信念從未改變，並逐年增列預算開發綠能，核二廠並非重啟而是2號機歲修，該機運轉執照原本就是112年到期，現向原能會提出的是歲修完成再轉的申請，運轉執照到期時仍將如期除役，能源政策攸關台灣經濟，不分黨派議員都應理性思辨，勿訛傳不實消息，以免打擊投資信心。