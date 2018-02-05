推動反妨害司法公投 柯建銘：馬英九就在妨害司法

2018-02-05 16:15

〔記者曾韋禎／台北報導〕前總統馬英九友人、律師陳長文今成立「反妨害司法公投聯盟」，擬針對監委陳師孟推動「反妨害司法公正公投」。立法院民進黨團總召柯建銘批評，馬英九才在妨害司法，有何資格說別人？

陳長文今透過前總統府副秘書長羅智強發布新聞稿，宣布決定成立「反妨害司法公投聯盟」擔任召集人，並由羅智強擔任執行長，推動「反妨害司法公正公投」。在陳長文力邀下，馬英九也允諾領銜反妨害司法公正公投。

柯建銘指出，馬英九從頭到尾都在干預司法。當年馬英九身陷特別費案時，時任國民黨政策會執行長的曾永權就曾經帶著一群國民黨立委拜會檢察總長陳聰明，直接要求檢察官侯寬仁不要再提上訴。

他接著表示，前總統陳水扁的二次金改案一審判決無罪，馬英九就在與行政、立法與司法首長的場合大談二次金改案，直接影射部分法官作出違背人民合理期待的判決。

他批評，馬英九在九月政爭的過程中，更是大肆介入司法。

柯建銘表示，今年度的中央政府總預算，所有地檢署都沒被凍結，僅國民黨立委賴士葆提案凍結北檢預算，因為北檢偵辦馬案，所以要報復北檢。

他強調，馬英九自己就是竭盡所能地在干預司法個案，有何資格號召「反妨害司法公正公投」。這不只是歷史的諷刺，而是活生生的事實。