這城市長輩不玩牌玩電腦 賴清德：佩服！佩服！

2018-02-05 14:31

［記者洪美秀／新竹報導］行政院長賴清德下午率行政團隊到新竹市，了解新竹市長照2.0推動成情形，也到長照據點樂齡健康促進協會參訪，希望了解地方推動的情形，對於竹市長輩利用科技產品玩遊戲，相當佩服，大讚新竹市果然是幸福城市。

賴清德在新竹市長林智堅陪同下，參觀位在香山區海山里的樂齡健康促進協會，樂齡由原本提供銀髮族健康促進服務的小協會，後來成為竹市C級長照柑仔店，服務對象由一般社區長者擴充到衰弱老人及失能者，去年又獲客家委員會核定辦理「伯公照護站」，是落實中央長照2.0「在地老化」的典範。

林智堅表示，竹市現有的長照據點就像是一顆顆的小樹苗，期許這些小樹苗能夠成長茁壯，提供長輩更多元化的照顧服務。

他指出，新竹市65歲以上老年人口占總人口11％，市府落實中央長照2.0與親子政策，去年就成立長期照顧科，目前已經建構「2A-4B-11C」長照據點，也獲衛生福利部前瞻計畫第一階段5800萬元經費，將活化10座既有空間，規劃更多（1B9C）長照據點，建構「看得到、找得到、用得到」也「付得起」的長照系統，再加上長輩的共餐食堂，要讓長輩擁有樂齡的銀髮生活。

賴清德說，看到竹市的長輩都是玩電腦高科技的情形，讓他很佩服，不像其他縣市的長輩都玩傳統四色牌，讓他覺得竹市是科技城市，果然很厲害，更是幸福城市的代表。

相關影音