台電擬重啟核二救電力？徐國勇說分明

台電擬重啟核二救電力？行政院發言人徐國勇說明2025非核家園目標不變。（記者洪美秀攝）

2018-02-05 14:03

［記者洪美秀／新竹報導］全台濕冷，民眾使用電暖器、除濕機，造成冬季用電量增加，加上防空污減少燃煤機組使用、機組陸續進入大修期，冬季供電吃緊，台電證實已向原能會提出大修後核二運轉重啟申請，對此，行政院發言人徐國勇今天在院長賴清德視察新竹市時表示，政府推動2025非核家園的目標不變，但對於核二是否重啟，將由原能會審查評估，且必須送立法院通過。

今年冬天比往年寒冷，民眾因應濕冷氣候使用除濕機、電暖器，造成冬季用電增加，全台尖峰用電量即創下歷史1月新高、達到2880.1萬瓩，備轉容量率僅4.4%。而為因應夏季供電，機組皆要在5月前完成大修，加上為抑制冬季空污，燃煤燃油機組均受環保限制及部分燃料限制，導致目前估計到4月上旬均為黃燈，備轉率均在6%。

由於目前6座核能機組僅半數運轉，其中未運轉的核一1號機和核二2號機都已完成歲修，依據台電透露，將首先啟動核二2號機，並證實今天已向原能會遞出申請。

對於台電要重啟核二機，引發民眾熱議，對此，行政院發言人徐國勇今天下午在隨院長賴清德視察竹市長照2.0時，針對此議題表示，台電向原能會提出申請，這部分會由原能會來審查及評估，不過政府對2025實現非核家園的目標不變，加上台電是否重啟核二機，也需要經過立法院同意，這部分行政院也會尊重原能會的評估。

此外，對於私幼公共化的政策，徐國勇也強調這只是幼托公共化的選項之一，但行政院不會強迫私幼，也需要視各縣市的財力來評估，目前並沒有時程，但會請相關部會，針對此議題進行評估。

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