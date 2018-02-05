參訪安卡拉因中國受阻？ 柯文哲：時間因素...

台北市長柯文哲在土耳其當地時間4日下午，參訪敘利亞難民中小學參訪。（圖由台北市政府提供）

2018-02-05 13:51

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲赴歐洲市政考察，土耳其當地時間4日下午，他前往我國NGO協助成立的敘利亞難民義診中心以及敘利亞難民中小學參訪，並參與難民學生獎學金的發放。

由於柯文哲原本預定參訪土耳其首都安卡拉，傳因中國因素取消，柯對此僅說「是時間因素」，城市外交還是台北市的一部分，自己已經出來十天了，國內市政還是優先。

參訪難民小學 柯勉正向快樂

他在致詞時，勉勵在場的人們要認真的過每一天，如果可以的話，試著快樂的過每一天，並以中文的一句話「山不轉路轉，路不轉人轉，人不轉心轉」，期勉大家保持快樂的心情以及正面的態度面對人生，人生的一切都是可以解決的。最後，他也祝福所有人新年快樂。

會後媒體聯訪，隨行媒體詢問在觀看敘利亞難民逃難及在土耳其生活的影片時，是否有所感觸？柯文哲表示，其實戰爭都是沒有必要的損傷，現在土耳其有約3百萬人的敘利亞難民，這當然是很大的問題，他也覺得很奇怪，是誰提供敘利亞的軍火。他認為，戰爭只有少數軍火商獲利，卻要全世界為戰爭的後遺症來付出，實在沒有必要。

媒體追問，看到敘利亞難民的情況，是否覺得活在台灣很幸福？柯文哲說，台灣是身在福中不知福，剛剛他在義診中心看一看，就覺得很有感觸，裡面很多斷手斷腳的傷者，義肢穿戴的時間久了，就會有磨損，不見得會與斷肢相容，他看到好幾個人因為斷肢跟義肢不和，導致出現磨損性的潰瘍，這就是經濟狀況差，沒辦法換義肢所造成的。

談到NGO在國外的協助，柯文哲表示，台灣要對這世界有所貢獻有很多方法，慈善事業也是一個，也是讓台灣在這世界上，多了一個保護層。至於難民學生是否也可以到台灣就讀大學，柯回說「當然可以」，就看他們方不方便。

另有媒體提問，作為台灣首位到土耳其的縣市首長，是否覺得在政治上前進一大步？他笑說，不用想太多，就是客隨主便。