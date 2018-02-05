行政訴訟重大變革！ 一審案件範圍擴大...

2018-02-05 13:39

〔記者楊國文／台北報導〕我國行政訴訟將有重大變革！司法院已初步完成行政訴訟金字塔型訴訟結構相關研修條文，朝向建立堅實的事實審，第一審行政法院將承審絕大部份案件，原則上，高等行政法院負責審理一審的上訴案、抗告案和案件標的金額為1千萬元以上稅捐等重大案件，至於第三審將採行嚴格的法律審，以「言詞辯論」為原則，並採行強制律師代理制。

我國行政訴訟於2000年由一級一審改制為二級二審訴訟制度，並在臺北、臺中、高雄成立3所高等行政法院；為使公法事件陸續回歸行政訴訟審判，2012年9月6日採行三級二審訴訟制度，分別為終審的最高行政法院、二審的高等行政法院，和一審的地方法院行政訴訟庭的審級分工結構。現行一審訴訟範圍，大部份為審理訴訟金額四十萬元以下的簡易案件、交通案件等，而絕大部份的訴訟案集中在二審的三個高等行政法院。

去年司法改革國是會議決議，確立第三審為嚴格法律審的金字塔型訴訟結構改革方向，司法院為回應會議結論，組成行政訴訟制度研究修正委員會，自去年八月起，邀請學術界及法界研修完成金字塔型訴訟結構相關研修條文，修法方向朝向建立堅實事實審，並使最高行政法院發揮統一法律見解等功能，減少歧異見解，確保法律的安定性。

司法院表示，本次修正重點有： 一、建構堅實的第一審行政法院：首先，將調整高等行政法院與地方法院行政訴訟庭第一審管轄範圍，原本由高等行政法院管轄、訴訟的事件，絕大部份移由第一審行政法院審理，高等行政法院原則上審理第一審提起上訴、抗告的案件。

此外，擴大各地院行政訴庭適用簡易訴訟程序的範圍，適用簡易訴訟程序事件的標的金額或價額，擬由新臺幣40萬元調高至50萬元。另外，此次修法也增訂專家參與制度、行政訴訟調解制度。

高等行政法院方面，因應訴訟案件的特殊性，包括標的金額或價額逾新臺幣1千萬元的稅捐、罰鍰、其他公法上財產關係訴訟、中央二級獨立機關的行政行為涉訟和公務人員保障事件涉訟等事件，因所涉標的金額或價額較高，對人民權益影響較大，或事件性質具高度專業性與技術性的考量，這些事件以高等行政法院為第一審管轄法院，並得以上訴、抗告至最高行政法院。

第二項修法重點，為發揮終審的最高行政法院的法律審功能，如整高等行政法院與最高行政法院上訴審管轄範圍，上訴最高行政法院案件採「部分許可上訴」制，即對於以判決當然違背法令以外的事由提起上訴的案件，其上訴應經最高行政法院的許可。至於許可的標準，包括訴訟事件所涉及的法律見解具有原則上重要性、有確保裁判見解統一的必要及訴訟程序有重大瑕疵足以影響裁判結果。

值得一提的是，修法擬訂將來最高行政法院的判決，以經過「言詞辯論」為原則，並採落實法律審的強制律師代理功能。此修正條文草案預計近期和行政院會商，並提請司法院院會討論通過後，函請立法院審議。