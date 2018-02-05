買台泥股票？ 潘維剛：不要用道德標準檢視

2018-02-05 13:04

〔記者林良昇／台北報導〕婦聯會拒絕與內政部簽署行政契約，主導鷹派的婦聯會委員潘維剛，今午對於婦聯會持有台泥股票是否合理的質問時表示，一切都合法，不要用道德標準檢視，相關人「該講都講了」，最主要的應該是大是大非的問題。

婦聯會主委雷倩遭內部鷹派「窩裡反」，婦聯會決議翻盤，拒絕與內政部簽署行政契約，潘維剛今接受廣播節目專訪，她再度強調，該行政契約是喪權辱會，是不平等的契約，像割地賠款、簽賣身契，「我深信公理正義在我們這裡」。

潘維剛說，內政部和黨產會步步進逼，婦聯會內部都希望，是不是可以捐錢消災，尋求和解之道，辜嚴倬雲並沒有反覆，委屈是為了求全，婦聯會信守承諾，才會節節敗退，只准黨產會加條文，婦聯會想加卻不行，是不對等的談判，最後才不得不一戰。

潘維剛強調，婦聯會是在1979年才正式成立，但內政部要求婦聯會繳出先前的資料，她曾問過內政部長葉俊榮，內政部身為主管機關，是否能拿出資料？連蔣中正也不敢說蔣宋美齡是她的附隨，怎麼可以說婦聯會是國民黨的附隨組織？

主持人則質疑，婦聯會第一桶金是來自勞軍捐，不能否認婦聯會成立的資金來源來自公款，潘維剛回應說，任何一個團體、組織，都有來自各方經費，有其時代背景，婦聯會省吃節用，所以結餘變多，財產就應該被追殺、充公嗎？

主持人進一步提問，黨產會委員楊偉中質疑，婦聯會有三分之一資產流向辜家的基金會、三分之一流入可疑政治人物的基金會，潘維剛則表示，楊偉中說法籠統含混，並不得而知。

潘維剛表示，婦聯會資金流向這段時間陸續公布，包含例如購買台泥股票等，也曾有人提議把基金拿出來做一些事，但常委會沒有通過，重要的是一切有沒有依法？不要用道德標準檢視，重要的是大是大非。

潘維剛強調，辜嚴倬雲簽的是去年7月份初步的原則架構，雷倩後與黨產會簽的備忘錄，辜嚴並不同意，雷倩可能有點誤會；希望雷倩在最後的時候能冷靜沉著，先一致對外，才是當務之急。