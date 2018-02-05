北市長選舉 呂秀蓮：若我選一定第1名

2018-02-05 11:07

〔記者楊淳卉／台北報導〕前副總統呂秀蓮上週表態有意願參選台北市長，她今天接受廣播專訪，提及若民進黨推出自家候選人，不只不會變成第三名，而且一定會第一名，「如果我來選一定第一名」。

被問到若民進黨在年底市長選舉，策略性「禮讓」台北市長柯文哲，而不提名自己的候選人怎麼辦？呂秀蓮強調，她有信心，「總統蔡英文沒那麼笨，民進黨也沒那麼笨」，即使不提名她，也會提比她更棒的人，她一定都支持。

呂秀蓮認為，柯文哲的言行都證明「柯不是綠營的」，如果民進黨這次還要繼續全黨支持柯文哲，可能2020年民進黨就沒有機會當選（總統），民進黨絕對不敢這樣做。

呂秀蓮說，柯文哲第一任擔任台北市長就「目中沒有民進黨」，如果柯文哲連任，無所畏懼挾著台北市的所有一切，再加上外界複雜的因素，柯文哲一定挑戰，「台北市政府離總統府很近」。如果柯文哲落選反而還會深刻反省，並且一定元氣大傷。

對於參選台北市長，呂秀蓮表示，她至少思考了三、四個月，相當程度有參選意願後，請託兩位國策顧問向兼任黨主席的蔡總統報告「我在考慮當中」。她向蔡總統表達的時間，是在同黨也爭取黨內提名的立委姚文智宣布參選北市長之前。

呂秀蓮強調，她很尊重體制。透過兩位國策顧問幫忙傳話，到目前還沒有收到蔡總統的回覆。因應年底選舉，全國那麼多縣市，尤其新北市和台北市都競爭激烈，讓蔡總統先去處理別的，相信蔡總統在考慮中，「我很耐心的在等待」。

至於是否會「勸退」姚文智？呂秀蓮表示，她沒有權力勸退姚文智，但會和姚文智變成非常好的朋友，一起打這場仗。