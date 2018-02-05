廢勞基法修正公投連署今送件 社民黨：盼拒絕過勞公投成案

由社會民主黨及多個學生及工會團體所組成的「不要過勞公投連線」，今赴中選會遞交2千多份連署書。（資料照）

2018-02-05 11:28

〔記者陳鈺馥／台北報導〕由社會民主黨及多個學生及工會團體所組成的「不要過勞公投連線」，今赴中選會遞交2千多份連署書，並號召28萬民眾站出來加入第二階段公投連署，盼提案能順利通過，於今年底進行拒絕過勞公投。

公投案主文載明：您是否同意，廢止民國107年1月31日總統所公布之全部「勞動基準法增訂及修正條文」，回復原有勞動基準法的規範？

社民黨召集人范雲表示，收到超過2千份連署書，這是台灣勞工要送給民進黨政府的大禮，民進黨政府上任急推各種傾斜財團的政策，勞工們要集結起來回贈「反過勞」大禮，請政府「毋通」再輕視民意，將勞工和青年命運踐踏在腳下。

范雲指出，立委在睡覺和打電動中通過的勞基法修正草案，不僅過程草率，修正內容更沒知識，事先也沒進行全國性的產業調查，修法往財團傾斜讓勞工過勞，第二階段連署門檻要28萬份，希望大家一起站出來參與連署。

社民黨青年委員會召集人呂伊庭表示，發動聯署後，1週內來自北中南及離島的連署書不勝其數，民進黨政府惹惱非常多年輕人，有信心能拚過30萬份連署，接下來將組織各地青年，發起全島串連行動，讓星星之火燎原。

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