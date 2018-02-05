台南黨內互打 黃偉哲今再向黨中央檢舉

2018-02-05 08:58

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨在下屆台南市長黨內初選廝殺激烈，A走別人咖啡、拿走剪綵手套等，都成為民進黨台南市長初選的熱門話題。據了解，民進黨選對會督導小組1月31日已找來6名登記初選參選人溝通，督導小組要求參選者自我約束，會中也達成共識，對於同黨參選人間的攻擊，無論是在Line社群或是臉書，一週內得全數下架。

雖然參選人間達成共識，但登記參選的前民進黨副秘書長李俊毅，二月一日仍在媒體上指控參選人立委黃偉哲，稱黃後援會中有白狼支持的人馬。

對此，黃偉哲陣營表示，李俊毅根本違反督導小組的要求，今天（5日）將再具文呈報給黨中央選對會處理。對於李的指控，黃偉哲受訪則表示非常遺憾。

參選人台南市黨部主委顏純左日前向黨中央具狀檢舉，指同黨參選人黃偉哲、陳亭妃為求勝選，與違反黨紀的市議員合作；李俊毅則指黃偉哲與黑金掛勾、政治獻金涉及中資等。

對李的指控，黃偉哲陣營也具狀向黨中央檢舉，要求黨中央處理。選對會督導小組上週找來六名參選者溝通，除顏純左為本人出席，其他五人皆由代表出席。

據了解，會議由督導小組召集人沈發惠主持，在出席人員各自陳述後，沈會中要求各參選者自我約束，一週內將對同志攻擊全數下架。對此，出席人員皆表示同意，顏純左承諾撤下相關說法，黃陣營也承諾下架過去較尖銳的回應，並撤回檢舉函。對於會中達共識，督導小組也表示不再追究。