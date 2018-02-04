「和小花縣長沒心結」 翁章梁電視政見發表會釋疑

2018-02-04 18:09

〔記者林宜樟／嘉義報導〕民進黨嘉義縣長黨內初選今天舉辦電視政見發表會，媒體人鍾年晃詢問參選人前農委會副主委、前嘉義縣社會局長翁章梁，「你在張花冠縣長任內在縣府服務比陳明文當縣長時更久，為什麼張花冠不支持你？」，翁章梁說「我跟張縣長很好，她參選時我辭掉工作幫忙輔選」，強調張花冠也有祝福他參選，但不支持自己的原因無法揣測，會努力爭取支持，選後和諧團結，和張花冠彼此間沒有任何心結。

翁章梁今天參加由民視錄影轉播的電視政見發表會，他表示，嘉義縣面臨青壯人口外流的問題，他要成立新農業發展委員會，幫助農民在資金、技術、行銷及農業保險等，而中央政府推動長照2.0，嘉義縣有照護空間及量能不足之處，他將邀請NPO組織設點協助。

媒體人鍾年晃詢問翁章梁，嘉義縣經陳明文及張花冠兩任縣長執政，帶給嘉義縣最大的改變是什麼？翁章梁回應，陳縣長喊出終結派系、清流共治，過去嘉義縣的派系是利益分配，已逐漸轉變為重視理念和發展的政黨政治，而張縣長在有限資源透過巧實力與媒體運用能力，讓台灣看到嘉義，他認為兩個縣長都很認真經營這塊土地。

媒體人徐千惠則詢問，嘉義縣是全台人口老化最嚴重的縣市，過去無法解決，翁章梁要如何解決？翁章梁則說，歷屆縣長很努力，陳明文時代開發大埔美工業區，張花冠時代推動馬稠後工業區，他認為兩大工業區未來成型後會帶給年輕人許多工作機會，他也說，嘉義縣經濟的根在於農業，要成立新農業發展委員會，以政府能量幫助農業發展，讓年輕人回鄉有工作，在嘉義成家立業。