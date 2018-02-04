未參加電視政見發表會 張明達自辦造勢活動

2018-02-04 17:39

〔記者林宜樟／嘉義報導〕民進黨嘉義縣長黨內初選競爭激烈，參選人嘉義縣議長張明達未參加今天在民視舉辦的電視政見發表會，而是在嘉義縣新港鄉舉辦大型造勢說明會，現場湧入近萬名支持者；張明達表示，服務地方32年，拜託鄉親在縣長初選民調中支持他。

因寒流來襲，張明達競選團隊在會場配置40台暖氣爐，分送暖暖包、熱茶、餐點等，新港鄉前鄉長鄭友信、葉日朗、邱晉煌及現任鄉長林茂盛、代表會主席洪鴻然等到場相挺，縣議員葉孟龍、陳福成、蔡鼎三、戴光宗、陳柏麟、曾亮哲等也前往支持，葉孟龍、陳福成等上台也助講。

張明達的對手，前農委會副主委翁章梁在電視政見發表會中指出，張明達未參加是不負責任的作法，張明達回應，相較於電視辯論，他選擇直接與嘉義鄉親面對面談理念、說理想、講政見，基於黨內團結，請對手尊重彼此自認為最佳爭取選民支持的方式，不必刻意扭曲攻擊。

張明達說，孩子和家庭生活是嘉義人最重視的未來，他提出的福利與教育政見包括針對2歲以下的孩子，為鼓勵阿公阿嬤幫忙帶孫子，縣府要補助保母費2千至5千元；2歲到5歲兒童，縣府補助讓讀私立幼兒園比照公立幼兒園收費；7歲至15歲的孩子，教科書免費；推動全縣低年級學生上全天課程，弱勢家庭的小孩課後輔導免費，每個鄉鎮的英語教學品質得到提升，讓嘉義的小孩有國際競爭力。