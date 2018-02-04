批兩岸政策「已讀不回」 吳敦義：要恢復兩岸和平穩定發展

吳敦義在會中宣示2020國民黨重返執政四大標竿，其中包括恢復兩岸和平穩定發展。（記者佟振國攝）

2018-02-04 17:36

〔記者佟振國／南投報導〕國民黨主席吳敦義今返回故鄉南投縣參加黨內小組長授證活動，針對目前兩岸政策急凍，吳敦義批評是處在「已讀不回」狀態，也宣示國民黨2020年重返執政4大標竿，除了恢復兩岸和平穩定發展，就是「九二共識，一中各表」，還包括建立廉能有效率的政府、力拚繁榮均富的經濟及重返公益和諧的社會。

吳敦義下午3時出席國民黨南投縣黨部舉行小組長授證典禮暨團結誓師大會，場外媒體則是關注嘉義市議長蕭淑麗退黨參選嘉義市長，以及外傳立委蔣萬安棄選台北市長，係捲入吳敦義與新北市長朱立倫之間的角力，吳敦義則是輕描淡寫表示，他並沒有感覺到有什麼糾葛，隨即離開。

吳敦義在會中為提名競選連任的縣長林明溱授黨旗加油打氣，面對民進黨力拚「翻轉南投」，林明溱則誓言用亮麗政績與縣民支持，力保「主席故鄉」。

吳敦義也批評目前蔡政府的兩岸政策急凍，像是處在「已讀不回」的狀態，宣示國民黨2018要打贏縣長市選舉，2020年重返執政的4大標竿，包括建立廉能有效率的政府、力拚繁榮均富的經濟及重返公益和諧的社會，並恢復兩岸和平穩定發展。

吳敦義更花了許多時間重申「九二共識、一中各表」的時空背景及當年參與的人員，認為兩岸和平穩定發展對中華民國的尊嚴、台灣的安全都能確保。

吳敦義為競選連任的南投縣長林明溱授黨旗，加油打氣。（記者佟振國攝）