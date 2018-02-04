解決溪北邊緣化 葉宜津：當選南市長第一要務

立委葉宜津今在新營舉辦第22場參選市長說明會，800多位鄉親熱情高喊凍蒜，葉宜津表示，溪北邊緣化是不爭的事實，若有機會當選市長，一定會將解決溪北邊緣化作為第一要務。（記者王涵平攝）

2018-02-04 16:47

〔記者王涵平／台南報導〕立委葉宜津今在新營舉辦第22場參選市長說明會，800多位鄉親熱情高喊凍蒜，葉宜津表示，溪北邊緣化是不爭的事實，若有機會當選市長，一定會將解決溪北邊緣化作為第一要務。

葉宜津表示，父親葉棟樑曾在台南縣政府擔任教育局長，母親曾在新營國小任教，自己是新營媳婦，對於新營有一股濃得化不開的情感，看到這麼多鄉親來加油打氣，備感溫暖。

她說，台南縣市合併升格後很多人覺得新營市區不再像過去熱鬧了，批踢踢網站有許多年輕人表達許多對新營的看法，像「縣市合併後，政府被併到台南市，以人變少了」、「之前靠縣府在撐 現在不行了」、「溪北被邊緣化的很嚴重」溪北地區人口負成長，逐漸被邊緣化，感受特別深刻。

葉宜津提及為地方爭取的新營火車站東站工程、新營南外環道路工程雙營橋、柳營交流道等建設。

其中，長勝營區向國防部爭取交給市府做整體規劃，市府在2012年也提出都市計畫，有些環保人士對營區內的樹木如何處理有許多意見，若當選市長會召開公聽會聽取各方意見，讓11.34公頃的土地做最適當的利用。未來也會爭取高鐵嘉義站橋下道路到新營，甚至到溪南連接歸仁高鐵站。

她強調，初選參選人有6個，競爭相當激烈，自己秉持正面選舉，以說明會爭取民眾認同，不怕選民檢驗。真金不怕火煉，相信努力一定會被民眾看見，會努力打拚爭取最後的勝利。