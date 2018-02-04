幸福壹路旺 蔡其昌新年小紅包亮相

立法院副院長蔡其昌連六年推出幸福系列小紅包，廣受好評。（記者李忠憲攝）

2018-02-04 16:35

〔記者李忠憲／台中報導〕立法院副院長蔡其昌每年都會發放幸福系列壹圓小紅包，今年邁入第6年，新的狗年壹圓小紅包今天亮相！名為「幸福壹路旺」的小紅包，除有圍繞著「狗年」設計2隻護衛犬，內頁更有1隻大翅鯨，象徵鴻圖大展，航向世界。蔡其昌表示，除夕夜起將在清水福德祠首發，歡迎民眾索取。

立法院副院長蔡其昌從2013年開始，每年推出幸福系列壹元小紅包，今年已邁入第6年。從2013年的「幸福壹整年」、2014年「壹定會幸福」、2015年「幸福壹直來」、2016年「猴壹幸福」、2017年「壹家幸福」都廣受好評，每年印製約5萬個都被搶光。

蔡其昌表示，今年2018是狗年，以「幸福壹路旺」為題，正面有兩隻可愛的小狗在房子周圍嬉戲奔跑，象徵陪著孩子們無憂無慮的快樂成長。背面是用門神的造型來設計兩隻忠心耿耿的護衛犬，手拿著手機自拍棒、麥克風、樂器，要讓生活充滿更多的歡笑與關愛，也象徵家庭教育的重要性。

「旺」字則是狗的叫聲諧音，上面一顆鳳梨，祝福大家今年都能夠幸福旺旺來。內頁有一隻翱翔天地的大翅鯨，身上乘載著台中每一個行政區，藉以祝願2018年要航向世界，台中大展鴻圖，大家幸福滿滿，歡喜過好年。

他表示，幸福小紅包發送時間與地點會公布在粉絲專頁上，邀請大家來索取，讓大家都能幸福一路旺。