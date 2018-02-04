竹縣長選舉熱身賽 林為洲、陳見賢都牽狗上陣

新竹縣議會副議長陳見賢（左）和太太陳玉貴（右）今天帶著愛犬「可可」參加國民黨新竹縣黨部的贈送春聯活動。（記者蔡孟尚攝）

2018-02-04 15:17

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕宣布參選下屆新竹縣長的立委林為洲，不但牽柴犬跟他一起拍宣傳照，而且還印製柴犬圖案的「柴圓滾滾」紅包袋分送大家；據傳也有意角逐的縣議會副議長陳見賢，今天也牽出養了2年多的柴犬「可可」參加國民黨新竹縣黨部的贈送春聯活動，超萌「可可」果然讓現場人氣旺旺。

「你們這個『旺旺迎春有狗讚』活動，竟然真的有隻狗。」擔任國民黨新竹縣黨部主委的陳見賢，今天上午和太太陳玉貴帶著「可可」到縣黨部參加贈送春聯活動，可愛的「可可」立刻成為會場目光焦點，大家搶著摸摸牠、和牠拍照，讓陳見賢夫婦大有面子。

林為洲為了參選下屆縣長在各鄉鎮市街頭掛出的大型帆布廣告，畫面是他笑容燦爛和1隻柴犬「阿柴」的合照，這種「牽條狗出來」的照片讓民眾耳目一新，他也解釋這是配合狗年的應景行銷操作，有話題性兼具新鮮感。

林為洲的柴犬廣告推出後大獲好評，他趁勝追擊在農曆春節前推出「柴圓滾滾限量紅包袋」，外包裝就是他跟「阿柴」的合照，裡面有3個燙金柴犬圖案的紅包袋，吸引不少民眾到服務處索取，他自己也利用假日到市場掃街時發放給遇到的民眾。

陳見賢以縣黨部主委的名義送給黨員和民眾「旺福紅包袋」，裡面也是以柴犬圖案為設計主題的5個紅包袋，除了取材自超萌的「可可」外，文案部分也選用「財財來了」、「喜迎來福」、「有狗讚」等和柴犬、狗狗有關的字詞，