草屯鎮福客平安學堂落成啟用 鎮長力爭客家票源

草屯鎮上林里福客平安學堂是利用閒置的社區活動中心改建而成，成為鎮內客家文化扎根據點之一。（記者佟振國攝）

2018-02-04 14:05

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣草屯鎮有1萬多名客家鄉親，近幾年公所與草屯客家文化協會共推客家文化扎根，利用閒置的上林里舊社區活動中心，整建為「福客平安學堂」，今正式落成啟用，除了上林里學堂，新豐里無極褒忠宮也規劃成立客家義民學堂，將於元宵節舉辦相關活動，一南一北成為草屯客家文化傳承據點。

草屯鎮長洪國浩表示，經過調查，鎮內有1萬3000多位鎮民是客家籍，他的妻子也是客家籍，身為客家女婿，也有責任為客家文化扎根盡一份心力，透過公所與草屯客家文化協會努力，104年提出「草屯鎮台3線客家學堂環境營造」計畫，獲客委會補助1500萬元在鎮內成立2處客家學堂。

其中上林里「福客平安學堂」位於台3線南端，利用閒置多年的上林舊社區活動中心改建而成，土地是簡姓追恩宗祠所有，除了導入漳州客家文化，平時也可提供草屯客協舞蹈班、國樂班練習使用，或鄰近學子課後輔導空間。

至於台3線北端的新豐里無極褒忠宮後殿的1樓室內空間規劃為「客家義民學堂」，做為草屯鎮客語薪傳基地，戶外則導入客家文化特色介紹，做為客家文化學習空間。