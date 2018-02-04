鞏固邦誼 李大維訪加勒比海三聖

外長李大維訪問聖文森時，頒發台灣國產筆電給當地徵文比賽獲獎者。（外交部提供）

2018-02-04 13:08

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部長李大維應友邦邀請，近日率團赴加勒比海地區訪問我友邦聖露西亞、聖文森與聖克里斯多福及尼維斯；我與加勒比海三聖合作密切，李大維此行亦見證我與友邦簽署警政合作與糖尿病防治等雙邊合作計畫。外交部表示，我政府藉訪問深入了解友邦需求，結合我國優勢，協助友邦發展各項裨益民生的合作計畫，回應人民需要。

我國加勒比海三聖友邦元首，聖露西亞總理查士納（Allen Chastanet）、聖文森總理龔薩福（Ralph Gonsalves）及聖克里斯多福及尼維斯總理哈里斯（Timothy Harris）邀請我外交部長李大維前往友邦正式訪問，李大維於上月底率團前往訪問至今。

李大維去年三月在立法院曾坦言加勒比海地區邦交「確實浮動」，此次訪問亦是強化我三聖友邦合作關係。我與露國曾斷交後又復交，去年因我駐聖露西亞大使調動，一度傳出邦交不穩；李大維於此次訪問露國期間，見證兩國簽署「警政合作協定」，外交部說，藉由兩國人員訓練及情資交換，提升打擊跨國犯罪的能力。

我與聖國邦誼相對穩固，聖文森總理龔薩福曾於我國國慶時曾來台訪問，並與蔡英文總統互動友好；李大維今次訪問時，我與聖國簽署「糖尿病防治合作計畫協定」並啟用政府智慧卡，我亦與聖國洽談新合作計畫，內容包括智慧巴士及道路監視器等。

克國外長布蘭特利去年則已二度訪台，李大維訪克期間邀請副總理李察斯訪臺，觀摩我國技職教育及職業訓練發展成果，以協助克國發展人力資源，創造更多產值高的工作機會。

外交部表示，李部長代表政府深入瞭解友邦的實際需求，並結合我國比較優勢，真誠協助友邦經濟、社會及文化發展，發掘裨益民生福祉的合作計畫，真實回應人民迫切的需要。外交部也說，李大維抵達友邦時，露國總理查士納、聖國外長兼副總理史垂克與克國外長布蘭特利接機，露國與克國也安排隆重軍禮歡迎儀式，顯示我與三友邦邦誼篤睦。

外交部說，我國推動踏實外交，透過改變及提升友邦人民的生活，讓友邦真正「有感」，同時也充分呼應聯合國「永續發展目標」所揭櫫的多項指標，以具體行動協助構建一個更和諧及正義的國際社會。