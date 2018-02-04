吳敦義力挺徐耀昌 批蔡政府搞鬥爭「年改太狠」

吳敦義與苗栗縣長徐耀昌（左）互動密切，雙方在台下頻咬耳朵。（記者鄭名翔攝）

2018-02-04 12:39

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕國民黨主席吳敦義今早到苗栗市五文昌宮參加黨內苗栗縣小組長聯合授證活動，同時也為今年底的九合一選舉暖身。國民黨第一波縣市長提名人選中，苗栗縣由現任縣長徐耀昌尋求連任，吳敦義除幫徐造勢外，也細數爭取高鐵於苗栗設站等政績，同時左打扁朝貪污、右打蔡政府施政不利，盼黨內能大團結，為重返執政做準備。

吳敦義於會中表示，於行政院長任內時，協助台灣高速鐵路改善財務危機，將貸款利息從最高的9%降到1.78%，挽救高鐵的破產危機，也因此特爭取高鐵於苗栗、彰化、雲林皆設站，造福地方民眾，贏得現場支持者一片掌聲。

話鋒一轉，吳敦義也砲火猛烈，痛批蔡政府執政掀起世代、勞資鬥爭，一例一休導致勞資雙方皆不滿，「年金改革手段太狠」，嚴重軍公教等權益，另外不承認九二共識，導致兩岸關係降至冰點，陸客不來，經濟大受衝擊。吳敦義強調，國民黨不搞鬥爭，只有穩健拚經濟，注重兩岸、勞資、性平等議題。

而對於苗栗縣選戰布局，吳敦義再三力挺現任縣長徐耀昌尋求連任，並強調黨內在首波提名中的四縣市，苗栗縣無條件首推徐耀昌，也呼籲黨員大團結，要力守山城，再圖更多縣市。

國民黨主席吳敦義今早參加黨內苗栗縣小組長聯合授證活動，受到黨員熱烈支持。（記者鄭名翔攝）