胡志強：若當年我沒放一手 馬英九不一定追得到周美青

前國民黨副主席胡志強（中）4日出席全國公教軍警暨退休人員聯合總會會員大會，進入會場前接受媒體訪問。（記者簡榮豐攝）

2018-02-04 12:27

〔記者林良昇／台北報導〕年底選戰逐步逼近，國民黨台北市長人選尚未出爐，昨傳出基層勸進前總統馬英九夫人周美青出馬戰台北市長柯文哲，前台中市長胡志強昨開玩笑說「當時要不是我放一手，馬英九不一定追得過我」，他喜歡周美青，但他不相信周肯出來選，若周肯的話，是好事情。

全國公教軍警暨退休人員聯合總會今舉辦會員大會，藍營人士齊聚，胡志強會前受訪時被問到看好誰代表國民黨角逐台中、台北市長，胡志強強調，他支持黨的機制，最高興的是台中的兩位參選人都說不管結果如何，會照黨的機制走，團結爭取國民黨勝選。

至於基層拱周美青參選北市的傳言？胡志強認為大概做不到，他非常喜歡周美青，交情很遠，還開玩笑說「當時要不是我放一手，馬英九不一定追得過我」，不相信周肯出來選，但若肯的話是好事情，周的能量如果公平審視，應該可以超過台北市長柯文哲。

前台北市長郝龍斌則說，有意參選台北市長的前立委丁守中、前行政院發言人鄭麗文都是國民黨非常優秀的人才，他都支持，也希望媒體將注意力放在丁、鄭身上，外界傳出拱周美青凸顯大家對周的高度肯定，在民進黨施政不佳的狀況下，對國民黨的施政給予肯定。

郝龍斌也說，仔細檢視柯文哲3年市長任期，柯並沒做什麼事情，不論是丁或是鄭都是柯強勁的對手，他對於勝選有信心。

鄭麗文受訪時表示，台北市選情已經很明朗，有強大使命感和決心要參選的就是她和丁2人，農曆年後就能啟動初選民調作業，台北市沒有複雜的地方派系，民調也是大家能接受的公平初選機制。

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