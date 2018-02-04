拍完波蘭妹換貼混血妞 童仲彥：公費出國不能暗槓！

台北市議員童仲彥，昨因貼出波蘭妹照片，引發熱烈討論。後來童又上傳與另名美女的合影，不過這次換成是混血妞。（圖擷取自童仲彥臉書）

2018-02-04 12:30

〔即時新聞／綜合報導〕跟隨台北市長柯文哲出訪歐洲、前民進黨籍台北市議員童仲彥，昨因貼出波蘭妹照片，羞喊「坐車5小時值得」，引發熱烈討論。後來童又上傳與另名美女的合影，不過，這次換成是擁有台灣血統的混血妞！

童仲彥去年初因對前妻李秀環施暴、被指與服務處主任邱惠美關係匪淺，特地召開記者會說明，更直言「如果是男人，看到邱主任不喜歡她的話，那就不是男人」，引起輿論譁然。童在臉書貼出波蘭美女的照片後，這段往事又再被挖出來，就有網友詢問，「這是哪裡跌倒哪裡爬起來的意思嗎」，但童自嘲是開玩笑。

台灣時間3日晚間11時許，童仲彥又在臉書貼出撰文表示，「有拍卻暗槓不推的人，對不起鄉民」，稱「公費出國，不能自私，除了考察，就是要分享美好的人事物」，直言「阿童不推對不起大家」，並於底下貼出一張長得像女藝人「Maggie Q」的美女照。

童仲彥提到，這名正妹叫奈爾（Nell），媽媽是出生新竹的客家人、爸爸是波蘭人，兩人在日本認識。童指出，自己、柯文哲與奈爾是校友，3人均畢業於新竹中學，因此「看到Nell覺得特別親切」，奈爾還告訴他，「想交台灣朋友，回台定居」。

相較於波蘭妹照，童仲彥這次多了一堂「細雨迷霧」中，講述「中美華沙會談」的「歷史課」，讓他忍不住省思，「現今台海該何去何從」。童也在文末向大家報平安，「阿童往土耳其飛機上，要降落我心中未明之地，一定要活下來，大家一起吃雞」。