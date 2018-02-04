蔡總統向台僑承諾堅持改革 葉望輝鼓勵「台灣優先」政策

台灣總統蔡英文今天透過電視錄影向大華府旅美台僑拜年，強調改革決心。（記者曹郁芬攝）

2018-02-04 10:39

〔駐美特派員曹郁芬／華府3日報導〕台灣總統蔡英文今天對旅美台僑表示，大家在海外看到台灣亂糟糟而煩惱，但她做事的方法是，「艱苦的事情要先做，後面才會更快活」，不管前面有什麼困難，她都會堅持改革，顧好主權，守護台灣的自由與民主。

大華府台灣同鄉會今天舉行新春餐會，蔡英文與行政院長賴清德透過預錄的影片向同鄉會拜年，台北駐美代表高碩泰夫婦、美國在台協會執行理事羅瑞智、以及角逐共和黨愛達荷州副州長提名的葉望輝也都受邀與會。現場有人為葉望輝進行募款活動。

葉望輝致辭時表示，他認同川普總統在國情諮文中「美國優先」的政策，台灣也應該有一個台灣優先的政策，同時大家必須假設中國也有一個中國優先的政策，重要的是確保美台不讓中國跑在前面，佔盡優勢。

行政院長賴清德則說，僑胞一直是台灣最重要的外交資產，過去一年台灣面對很多挑戰，但執政團隊在蔡英文總統帶領下除了穩定兩岸的和平發展，也逐步實現了很多過去無法完成的改革。最近各種經濟指標顯示，台灣是愈來愈進步。

高碩泰、羅瑞智都在致辭時強調美台關係良好，今年還有進步的空間。高碩泰說，一個國家要有自己的價值才能在國際間站立，受人尊敬，從蔡英文與賴清德的談話可以知道，台灣的自由、民主、主權、人權、和平與公義是台灣的價值，而且成就受到國際肯定。

旅美台僑還在餐會發起簽名活動要求美國參議員支持台灣旅行法。葉望輝說，台灣旅行法是個很棒的想法，希望參院考慮支持；不過大家也不要忘記，所有對台灣官員訪美的限制都是美國行政部門的自我設限，並不需要更改法律才能改變這個政策。

葉望輝說，希望川普政府裡的朋友們思考，為什麼美國會有這樣的政策，美國沒有理由以對待北韓和伊朗領導人的作法來對待台灣的民選領袖。才剛走訪白宮的葉望輝說，川普政府的對台政策目前並不明確，但有動機良好的好官員在決策地位，他有信心美台關係在2018年會有進展。