教育部長堅辭不接受慰留？ 傳因與賴揆理念不合

2018-02-04 00:27

〔即時新聞／綜合報導〕有媒體消息指出，近日傳出內閣人事將於農曆年後調整，包含教育部、內政部、勞動部首長都會異動，其中，教育部長潘文忠更被點名要為多個大學校長的遴選爭議負責。有黨政高層知情人士則指出，潘早在1月初就已向行政院長賴清德再次請辭，並遞出辭呈，賴雖不收，但已驚動府方高層，總統蔡英文雖強力慰留，潘文忠仍辭意甚堅。

《上報》報導指出，有黨政知情人士透露，早在去年9月潘文忠就曾向賴清德請辭，不過，當時總統及賴清德都強力慰留，好不容易才把潘文忠留了下來，但當時潘也僅鬆口說，先暫時再留6個月，除了穩住教育界，也幫府院高層尋找合適的接任人選。但在賴清德上任後，潘文忠原本就擔心的雙方教育理念和政策主張不盡相同情事陸續發生，像是潘文忠為落實高等教育改革論壇結論並因應少子化，想調降生師比，但賴內閣仍主張維持目前高達30餘人的生師比，民進黨智庫「新境界文教基金會」教育政策小組的部分成員更質疑，賴揆是受私立大學高層的誤導，因為私校不願意增加支出、增聘教師。

有黨政知情人士也透露，賴揆去年12月底在年終記者會上宣布「私立幼兒園公共化」政策，引發教育界一片譁然，「新境界文教基金會」的專家學者異口同聲地反對賴揆這個全面補貼式的「發錢」政策，同時這也與潘文忠正積極推動的「廣設非營利幼兒園」的政策相悖，政策理念不同也讓潘文忠再次萌生辭意，今年1月初再次請辭，不過，賴揆仍慰留，並表明不收他的辭呈，總統蔡英文也再次約見潘文忠，但這次潘辭意甚堅，熟悉潘的朋友都知道，「潘文忠這次走定了！」

有接近潘文忠的友人更不滿地透露，潘文忠早在1月初就已經決定要離開內閣，只是基於行政倫理未對外鬆口，但1月下旬又被外界傳成是因為大學校長遴選問題，甚至被傳出沒處理好台大校長遴選爭議才走人，這類傳言讓人忍無可忍。雖然近來面對諸多「潑髒水」傳言，潘文忠仍一派雲淡風輕神情，但若走進教長辦公室就可發現，不少教長私人物品多已收拾，櫃中書冊資料也少了許多，顯然潘文忠已做好走人準備了。