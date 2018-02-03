南市議長賴美惠宣布交棒兒子 下屆議長成新局

議長賴美惠（前右1）宣布交棒給兒子李宗翰（前左2）參選下屆市議員，國策顧問崑濱伯（前左1）、賴母賴王金珠（前右2）到場推薦，鄉親高喊加油。（記者楊金城攝）

2018-02-03 17:50

〔記者楊金城／台南報導〕台南市議長賴美惠今天在100多位鄉親面前正式宣布交棒給兒子李宗翰，將爭取民進黨提名參選年底第三屆第一選區市議員，國策顧問黃崑濱（崑濱伯）到場背書推薦李宗翰這位年青人有勇氣承擔責任，絕不會讓鄉親漏氣（丟臉之意）。

賴美惠年底交棒後，下屆議長成新局，賴美惠說，議長任期結束後，黨內有許多優秀議員同仁，相信會推舉最好的人選繼續領導議會。

賴美惠今天選在25年前第一場參選議員說明會舉辦地點後壁安溪寮福安寺，由服務團隊陪同下，向100多位里長、社區理事長和鄉親等支持者宣布交棒給李宗翰參選下屆市議員，象徵感恩、傳承。

年僅26歲的李宗翰說小時候會抱怨父母都早出晚歸，颱風天一樣出門關心災情和致力地方產業發展，沒陪伴他在身邊，長大後才了解父母對地方的付出，讓他決定接棒參選市議員，希望以「在地創生」訴求，發展地方特色產業，讓年輕人願意返鄉就業、照顧老少。

賴美惠母子淚說從政經歷和家人相互扶持，哽咽擁抱，鄉親頻頻高喊「加油」聲打氣，從小照顧李宗翰的84歲祖母賴王金珠為他披上競選戰袍。

賴美惠說，鄉親鼓勵，決定交棒給兒子讓新世代走入故鄉貢獻心力。

賴美惠也指出，民進黨市黨部執委會對第一選區應選6席卻只提名3人參選的決議「很奇怪」，期望6日中執會能翻案，否則李宗翰只能全力衝刺，取得提名參選。