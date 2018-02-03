國民黨竹市黨部小組長聯合授證 吳敦義信心喊話

2018-02-03 16:30

〔記者王駿杰／竹市報導〕中國國民黨新竹市黨部今天在光復中學體育館舉辦「小組長聯合授證」活動，黨主席吳敦義親自南下為基層小組長授證，希望凝聚團結士氣，強化基層戰力，吳敦義更與獲黨提名參選市長的許明財、主委呂學樟一同揮棒出擊，對蔡政府喊出反對一例一休、核食進口、空污等口號。

在場有媒體詢問吳敦義對新竹縣長選舉藍營提名的看法，吳敦義說，將由竹縣黨部進行初步準備工作，應會朝黨內初選，採全民調方式進行，一定會公平、公正、公開方式選出適合人選。

吳敦義指出，民進黨執政後，這一年多許多政策天怒人怨，如一例一休、空污嚴重、兩岸僵局等，這顯示民進黨在執政上的無能，展現不拚經濟，只拚政治的事實，呼籲黨內同志要團結一心，支持許明財2018贏回竹市，大家一起再出發。

黨部主委呂學樟表示，小組長是黨部在各里最貼近基層聯繫黨員、服務黨員與鄉親互動最多也最辛苦的志工幹部，國民黨目前面臨空前困境，國民黨一定要更重視基層，爭取民心，唯有團結才能重返執政。

吳敦義今天在激情的加油聲中走進會場，與現場小組長們一一握手致意，隨後頒發代表證書，並授黨旗給許明財。活動最後，由吳敦義與許明財、呂學樟等人一同揮棒出擊，象徵打擊蔡政府的不當政策，最後與現場民眾大合唱「團結就是力量」，現場歡呼、鼓舞聲不斷。

相關影音