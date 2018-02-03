出席南鐵專案照顧住宅完工典禮 賴揆：勇於承擔責任

2018-02-03 14:45

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南鐵專案照顧住宅今天舉行完工典禮，行政院長賴清德到場參加，他致詞時強調，當時身為地方首長有責任配合中央重大交通建設，亦有責任照顧在地居民，歷經種種艱辛、排除萬難，在市府團隊全力支援下，如今照顧住宅終於完工，面對各種攻擊及抹黑，首長必須承擔，相信痛苦會過去，美麗會留下來

南市代理市長李孟諺表示，南鐵專案照顧住宅品質如同豪華宅等級，不是－般住宅，拆遷户約以每坪10.5萬元上下承購，相較於隔棟－般銷售户市價每坪約25萬元，希望讓拆遷户真實感受有所補償，達到照顧目的。

專案照顧住宅設計為地下2層、地上15層樓，共計366 戶，大樓基地位於東區南台南副都心區，生產路與有鐵道交接處的東側，即未來台鐵南台南車站對面。

市府表示， 符合登記照顧住宅的拆遷戶共285戶，其中有30戶為外縣市無購買意願，目前已有215戶登記完成選位，約占符合申購資格戶中的84%，今年1月起陸續與申購人辦理驗屋與對保程序，期望能讓申購戶順利於農曆年後陸續交屋進住。

對於反南鐵自救會質疑市區透天厝徵收所得補償，尚不足購買照顧住宅的說法，市府澄清是不實言論。

市府表示，初步查估結果，這次因台南鐵路地下化範圍內被徵收的透天厝全拆戶，能領得徵收補償費總和，以東區、北區而言，每戶至少都有600萬元以上，足以購買任何一種住宅房型的照顧住宅，甚至含停車位。

至於半拆及微拆戶，因受拆面積較小，且同時可保留部分土地及房屋，所保留位置將來面臨景觀公園道，極具發展潛力，至於半拆及微拆戶，除可申購照顧住宅外，亦可依所保留土地興建、改建或再利用。

市府表示，以東區透天厝全拆而言，補償金甚至高達千萬以上，包含反南鐵自救會陳會長徵收補償總額亦超過千萬，以全拆戶所得徵收補償而言，何來不足購買照顧住宅？

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