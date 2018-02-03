老公處境艱難 陳佩琪爆：柯說「全世界只有妳不會害我」

2018-02-03 15:01

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲妻子陳佩琪，昨晚接受電台專訪時，透露柯曾向她訴苦，坦言和老婆在一起最放鬆，且相信「全世界只有妳一個人不會害我」，陳談起這件往事，忍不住眼眶泛紅。

《蘋果日報》報導，陳佩琪被問到與丈夫的互動，她自嘲，自己在家中常出現「語言家暴」，偶爾還會跟著政論節目，一起罵柯。陳透露，柯有天很晚才回家，她想跟柯吐苦水，但對方卻自顧自低頭滑手機，沒在聽她講話，讓她很生氣。

陳佩琪指出，當時柯文哲跟她道歉後，連忙澄清自己只有在家時，才能較放鬆，在外面跟人談話，一個字都不敢漏聽，用字斟酌再三，彷彿只要出差錯，「政論節目就罵他1個禮拜、2個禮拜，甚至幾個月」。

陳佩琪感嘆，柯文哲告訴她，跟老婆在一起最自在，「我相信全世界只有妳一個人不會害我」。陳在現場回憶此事，當場眼眶泛紅，又不忘虧先生，搞不好柯僅是不想聽她抱怨，所以編了一個理由。

陳佩琪提到，柯曾被提醒，講出的話，只有講給老婆聽才是秘密，「其他人都是公開」，但要做到這種地步，心中應該很不舒服；加上丈夫很多話不能說，話一出又常被人曲解批評，處境之艱難，讓她很心疼，所以能理解，柯跟自己在一起，才有辦法真正放鬆。

陳佩琪也說，人人都愛台灣，只是做法不同，不要覺得「自己方法是愛台灣，別人的方式都是賣台」；若要批評人，可以先透過對話，了解彼此想法再說，呼籲外界別再霸凌她老公。