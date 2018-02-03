新南向智庫台灣亞洲交流基金會 春季掛牌

2018-02-03 13:34

〔記者李欣芳／台北報導〕為協助政府推動新南向政策，台灣亞洲交流基金會這個新南向政策智庫，將在今年春季正式掛牌，最快將在3月掛牌運作。

台灣亞洲交流基金會未來將聚焦於東南亞、南亞與紐澳等區域，除了扮演先導型智庫角色，促成台灣與相關國家及區域智庫、學術社群與政策社群的對話及合作，同時也將持續凝聚國內外民間社會，在跨國夥伴關係連結方面的努力，持續深耕台灣與周邊區域的鏈結。

基金會籌備處負責人楊昊接受本報訪問表示，台灣亞洲交流基金會將在3、4月之間正式掛牌運作。

台灣亞洲交流基金會未來希望能繼續深化與擴展台灣與亞洲國家及社會的常態性交流，促進發展共同體意識與區域社會網絡。更重要的是，未來基金會也將針對區域共同體發展的核心議題、民間社會與非政府組織、青年領袖、智庫網絡等特定領域及機構，建立創新的合作關係。透過雙邊與多邊合作能量的累積，基金會每年將舉辦「玉山論壇」，打造進步與創新對話的新區域平台，進而凸顯台灣的具體貢獻。

面對快速變化的亞洲區域情勢，總統蔡英文在去年10月11日首屆玉山論壇的開幕式中表示，未來將成立「台灣亞洲交流基金會」（Taiwan-Asia Exchange Foundation），作為凝聚民間社會新南向能量，建立台灣與周邊區域、國家及社會合作與夥伴關係網絡的重要平台。

這個由民間發起、政府支持的台灣亞洲交流基金會，其籌備處已在今年1月成立，由政治大學東南亞研究中心協助籌備工作。