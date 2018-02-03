蕭淑麗退黨參選 朱立倫籲國民黨團結

2018-02-03 12:29

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市長朱立倫今早到新莊發送春聯福袋，對於嘉義市議長蕭淑麗昨宣布脫黨參選，朱立倫受訪時表示，民進黨可能很高興，國民黨支持者則感到難過，現在是國民黨最困難的時候，希望大家團結、共體時艱，能有個圓滿結果。

此外，針對4月底舉辦的國共論壇，朱立倫表示，國共論壇現在已經更名為兩岸論壇，論壇本身是一回事，如果有吳習會，又是另外一回事。朱說，論壇本身針對於台商權益、台生就業做討論，所有台灣民眾關心的議題，透過論壇的方式來舉辦非常正面，但若有吳習會的話，也希望總統府能夠放行。