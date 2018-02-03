爭取參選新北市長 周錫瑋：裸退非退出政壇

2018-02-03 12:26

〔記者賴筱桐／新北報導〕有意參選下屆新北市長的前台北縣長周錫瑋，7年前宣布「裸退」不競選連任，外界議論紛紛，如今積極爭取代表國民黨參選，引起各方不同解讀。周錫瑋今天在臉書表示，當年顧及黨的團結，退讓給比他更有才智之人，但強調「裸退不是退出政壇，而是給自己一個真正自省的機會」。以此證明參選決心。

周錫瑋表示，歷任台北縣長或改制後的新北市長，不論藍綠，幾乎沒有人不連任，但他不計個人毀譽，只求還人民生活應有的尊嚴。周談到，當年因顧及黨的團結，退讓給比他更有才智之人，為新北市民做更好的服務，並婉拒馬總統想委以其他重要公職，不希望讓人民誤解馬總統以職位條件作交換，落人口實。

周錫瑋認為，政治人物在適當時機當知所進退，且不應該接受任何利益交換和酬庸安排，才能真正得到人民的敬重，也是延續自己未來政治生命的要件。他說，自己做到並堅持當初承諾的「不入府、不入閣、不接受酬庸」。

對於外界質疑周錫瑋宣布「裸退」後，如今重出江湖，恐違背誠信。

周錫瑋解釋，7年來他沈潛深思，反躬自省，體恤作為平民百姓生活的需求和期待，造就其參選動機。他強調，「裸退不是退出政壇，而是給自己一個真正自省的機會」，希望重新出發，讓更多人瞭解其誠信和真心。