高市綠營參選人打親子牌 明推出移動樂園

2018-02-03 12:12

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市綠營初選熱戰期，民進黨高雄市長初選即將進入最後倒數階段，市長參選人趙天麟卻反其道而行，與鳳山區議員參選人林智鴻捨棄傳統搖旗吶喊，打出親子牌，將於明天在衛武營國家藝術文化中心推出移動樂園，引進氣墊城堡與音樂表演，親民、創意的親子藝文活動，爭取市民認同。

趙天麟與林智鴻去年率眾參選人之先，在鳳山區鎮北國小舉辦移動樂園，吸引許多親子共襄盛舉，林智鴻說，自己孩子才剛出生，「新手爸爸」身份讓他更能體會父母養育孩子的辛勞，而孩童成長過程中，親子陪伴與照顧問題也非常重要。

林智鴻指出，除了他與趙天麟所共推的「養育168」政策，他誓言將高雄打造成生養眾多的友善城市，更要透過藝文的力量，就近提供親子友善活動，讓家長不必舟車勞頓，也不用花大錢到遊樂園，就能讓孩子開心樂活。

林智鴻表示，明天上午10時至下午5時，在衛武營國家藝術文化中心南湖草坪，推出移動樂園，全程免費入場，氣墊遊具將比去年更多，更力邀YoYo頻道當家台柱「香蕉哥哥」與「天竺鼠姊姊」、金曲歌王嚴詠能與打狗亂歌團現場演出。

他說，台灣首次獲夏威夷音樂大獎「閃耀之星」入圍肯定的「星願烏克麗麗」樂團，也將在現場免費教學，也有美髮業者提供免費義剪，讓大家享受藝文樂活之餘，造型也能奐然一新！