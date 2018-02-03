參選人不相信民調 吳敦義：不然要相信國民黨主席嗎？

2018-02-03 11:50

［記者魏瑾筠／桃園報導］國民黨主席吳敦義今到桃園市八德區參加小組長授證儀式，針對基隆市、嘉義市都有參選人表態不相信黨內初選民調，吳敦義反問，那要相信什麼呢？相信國民黨主席嗎？「你會全部都心悅誠服嗎？不可能的事啊！」

吳敦義說，只有全民調最合理，稱民進黨也一樣，覺得有希望的地方高雄已爭到見骨，台南也是殺得不得了，大家覺得為難的地方都畏而卻步，同樣的道理，國民黨覺得比較有希望的地方也會想爭，如果覺得很難獲勝的艱苦地方，就望而卻步，「這就是人性，我很清楚人性」，表示會盡可能做最大的努力，但沒辦法如黨的規劃或預期，因此會辦公平公開公正的初選就是全民調。

吳敦義說，不可能做黨主席就決定是誰，或網羅是誰就選舉，一定會被批評「這還是個民主的政黨嗎」？，所以不可能不經過公平公正公開的過程，只有透過全民調所推舉出來的（參選人）才是大家比較沒有挑剔，或比較沒有怨言的人選。

日前國民黨舉行基隆市長黨內初選，因民調公司誤把宋瑋莉及謝立功民調數據填錯，導致原先宣布謝立功出線參選，下午卻大翻盤變宋瑋莉，吳敦義解釋，只是因為民調公司將數據填錯，數據都正確，「只是把應占15%及85%的數據互相填錯」，才出現民調翻盤情形，「民調公司道歉也更正，「現在還在協調（參選基隆市長人選），希望能有美好的結果」。

吳敦義說，連民進黨都採取全民調，民進黨也有爭執，之前民進黨高雄市劉世芳不也宣布退選，民進黨在台南也是5、6個在互相競爭，反倒是新北市還沒聽說找誰，「這就是人性，沒什麼意外」！

有媒體詢問農曆年前是否能將基隆、嘉義、桃園等地的僵局解決，吳敦義僅說，應該會很快把基隆（搞定），（基隆）做的（黨內初選機制）都正確，這是小的問題，民調公司添入表格時把數據填錯，民調公司都道歉了，「難道我還要比道歉更嚴厲嗎？」只要雙方負責釐清就好，隨即步入會場。

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