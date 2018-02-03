稱國民黨犯3重大失誤 前藍委預言：年底大選未戰先潰

2018-02-03 12:24

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義市議會議長蕭淑麗昨指不相信民調，宣布退出國民黨，改以無黨籍身分參選嘉義市長，在藍營內部投下一顆震撼彈。對此，前藍委孫大千有感而發地說，國民黨在年底大選，恐將「未戰先潰」。

臉書粉專「孫大千Sun, Ta-Chien」昨晚貼文表示，「從新北市的劍拔弩張，到基隆市的僵持不下，再到高雄市的唇槍舌戰，最後到嘉義市的脫黨參選」，藍營黨內初選已成「遍地烽火」，感嘆「年底大選恐將未戰先潰」。

孫大千指出，國民黨在縣市首長提名過程中，「黨中央犯了3個重大失誤」，即「初選規則不一致」、「各縣市屢屢傳出高層的『口袋名單』和『目標人選』」，以及「黨中央急就章，趕進度的提名方式，犧牲了初選的精準和謹慎」，讓原本有機會展現藍營改革決心、嶄新態度的舞台，反倒淪為眾人笑柄，參選者還撕破臉。

孫大千解釋，首先是初選規則，國民黨中央雖就不同縣市採用迥異程序，但仍「無法擺脫過去抬面下運作，私底下協調的老把戲」，這種「充滿彈性」的結果，「公信力」自然不足。

孫大千提到，其次為傳聞高層有人選名單，即便國民黨中央不斷否認，但「消息人士」透過媒體放話，鼓勵勸進特定人士並拉抬聲勢，「早已讓初選蒙上一層『內定操作』的陰影」。

孫大千說明，第三則是提名急就章，若要提得快又早，不如「提的好，提得穩」，國民黨中央為搶於過年前，完成大部分地區提名，「結果貪快大意，爆出烏龍民調，反而弄巧成拙」。

孫大千建議，目前國民黨可採取的緊急措施，包括「邀請社會公正人士組成『黨內初選爭議調查委員會』，專責此次黨內初選的申訴、調查及裁決的工作；立即公布統一的初選作業流程，如公開辯論、行為準則、經費申報等，「要求各縣市黨部必須完整執行，全面落實」。