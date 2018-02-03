談國旗遭撤事件 高碩泰：表達立場後美方已做調整

台北駐美代表高碩泰在美方官網撤國旗事件後，首次對此回應，稱已向美方充分表達台灣立場。（資料照）

2018-02-03 11:10

〔即時新聞／綜合報導〕日前美國許多政府官網將我國國旗撤掉惹議，台北駐美代表高碩泰在國旗撤除事件後首次對此發表看法，在當地時間週五（2日）與中文媒體的茶敘中，高碩泰說，已向美方充分表達台灣對國旗被移除一事的立場，美國也做出「具體的調整。」

據《美國之音》報導，駐美代表高碩泰於當地時間週五（2日）在華盛頓與中文媒體茶會，對於近日美國官網撤我國旗風波，高碩泰指出，已向美方充分表達台灣立場，美國也在第一時間「做出具體的調整」，有些網站將我國國旗放回去，有些網站則一視同仁把國旗通通拿掉。

高碩泰強調，他在和美方交涉的過程中，盡力確保台灣的尊嚴與尊重不受影響，至於美國撤我國旗原因，高碩泰則不願答覆，僅稱台美之間溝通沒有障礙，與美方詳細溝通的內容、交往的層級跟對象「有時不便做太多披露。」

高碩泰稱，美國也對此事件在內部進行檢討，台灣要做的是確保美方了解台灣的訴求和立場，所以像反恐官網「堅定決心」（Operation Inherent Resolve）就將台灣國旗放回去，而美國國務院領事事務局官網，則把所有國家與地區的國旗圖案都移除，一視同仁。

據本報報導，台北駐美代表高碩泰自上任以來，鮮少與新聞媒體接觸，在美官網撤我國旗後，台北駐美代表處只透過新聞組發表聲明，遭質疑是神隱以自保。