春節後返台接任外長？高碩泰：毫無所悉

2018-02-03 10:41

〔駐美特派員曹郁芬／華府2日報導〕針對春節後將返台接任外交部長的傳聞，台北駐美代表高碩泰今天還是以「毫無所悉，我們也無從回應」答覆媒體。他說，台灣政府發言人已就相關傳聞做了明確的否認，「對我個人來講，還真的不是個議題。」

據了解，台灣政府早在去年十二月就已告知美方由台北駐歐盟代表曾厚仁出任駐美代表的安排，高碩泰是內定的外交部長接任人選。不過這波外交人事異動牽動到政府內閣在年後的整體改組，包括現任外長李大維的安排，屆時會由民進黨政府一併對外公佈。

高碩泰今天在雙橡園舉行華文媒體的茶敘。對於國務院及貿易代表署在網站上撤除中華民國國旗，高碩泰並未答覆美方事前是否告知台灣。他說，對美關係是重中之重，他們有代表政府表達台灣的關切和立場，美方也在第一時間做出回應。

不過消息人士透露，美方撤旗的動作對台灣是「意外」，並不符合美互動零意外的默契，白宮事前也不知情。國務院日前還曾邀請一些研究美台關係的智庫學者進行背景說明。不過撤旗事件因川普政府不同部會之間的看法並不一致，台灣駐美外交官在交涉時也很謹慎，以免成為部會間角力的犧牲品。

高碩泰表示，駐美團隊絕對兢兢業業，不辜負大家的負託。所以美方在國旗事件上做了調整，有的網站是把國旗放回去；也有網站一視同仁，把各國國旗都拿掉。顯示美方內部也在做回顧和檢討，他們會密切觀察並與美方溝通，台灣的立場是希望國家的尊重和尊嚴能得到確保。

他說，最重要的是，美方透過正式發言強調台美堅實的夥伴關係，兩國共享的核心價值，贏得美國尊重，在區域發揮正向的力量，扮演關鍵角色。

高碩泰指出，今年川普政府人事已到位，政策也出來，經貿與投資將是美台關係核心的一環；此外，也希望美方繼續出售符合台灣需求的軍售，在國際參與上支持台灣。